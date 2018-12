Julien Vankeirsbilck en Agnes Devolder zijn beste wandelaars van Omloop Kluisbergen Lieke D'hondt

03 december 2018

16u32 0 Kluisbergen Wandelclub Omloop Kluisbergen heeft haar kampioenen gehuldigd. Alles samen stapten de wandelaars 51.109 km bij elkaar in 3.238 tochten

Bij de mannen mag Julien Vankeirsbilck zich de algemene kampioen noemen. Bij de vrouwen is Agnes Devolder de beste wandelaar. Ook Frederic Provost, Eddy Demeulemeester, Luc Wanseele en Herman Beyaert vielen in de prijzen: zij zijn de beste mannelijke wandelaars in hun leeftijdscategorie. Bij de vrouwen zijn Laura Vanleeuwen, Evelien Jacobs, Margot Wille, Erna Degezelle en Rita De Jaeger de sterkste in hun leeftijdscategorie.