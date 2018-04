Jonge vrouw botst tegen boompje 30 april 2018

De brandweerpost van Kluisbergen heeft gisterochtend rond zeven uur een jonge vrouw bevrijd uit haar wagen in Ruien. De 19-jarige vrouw was onderweg naar haar werk in de Delhaize toen ze in de Grote Herreweg van de weg afweek en tegen een boompje reed. De brandweer kon haar vlot uit de auto halen, maar ze verkeerde wel in shock. Ze werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. (DCRB/LDO)