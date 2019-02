Jeugdboekendag in de bibliotheek van Kluisbergen: theatervoorstelling, spelletjes en voorleesmomenten Lieke D'hondt

25 februari 2019

16u14 0 Kluisbergen De bibliotheek van Kluisbergen en de jeugddienst nodigen alle kinderen en hun ouders op woensdag 6 maart uit in zaal De Brug voor de theatervoorstelling ‘Beste vrienden voor altijd’.

In het kader van de Jeugdboekenmaand organiseert de bib van Kluisbergen een Jeugdboekendag. Die start om 14 uur in De Brug met de voorstelling van Francesco D’Amigo. De voorstelling gaat over vrienden maken, echte vriendschap, digitale vrienden en vriendschappen in alle geuren en kleuren. Na de voorstelling gaat het feest om 15 uur verder in de bibliotheek. De kinderen kunnen er spelletjes spelen, vriendschapsbandjes knutselen, genieten van voorleesmomenten en zo veel meer. Alle activiteiten zijn gratis.