Jaar cel voor man die schoonbroer aanviel met aardappelmesje LDO

05 november 2018

13u58 0 Kluisbergen De 41-jarige A.Q. uit Kluisbergen is in de correctionele rechtbank van Oudenaarde veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar en een boete van achthonderd euro. De man heeft zijn zus en haar kinderen bedreigd en zijn schoonbroer aangevallen met een mes.

De 41-jarige man had het gezin van zijn zus financieel gesteund, maar wilde zijn geld eindelijk terug. Daarom trok hij naar het huis van zijn zus waar hij haar en de drie minderjarige kinderen opsloot. Zijn zus kreeg een slag in het gezicht, de kinderen werden bedreigd. Met een aardappelmesje in zijn broekzak wachtte hij vervolgens tot zijn schoonbroer thuis kwam, waarna hij onmiddellijk in de aanval ging. De schoonbroer raakte lichtgewond en de aanvaller liep weg. De man is nu veroordeeld tot een boete van achthonderd euro en een jaar cel. Enkel de periode die hij al in voorhechtenis doorbracht in de gevangenis, is effectief.