Inwoners Kluisbergen klinken op het nieuwe jaar LDO

06 januari 2019

14u45 0 Kluisbergen In het gerenoveerde kasteeldomein Hove van Herpelgem in Ruien (Kluisbergen) hebben de inwoners van Kluisbergen het nieuwe jaar feestelijk ingezet.

Het gemeentebestuur trakteerde op hapjes en drankjes en ondertussen konden de nieuwsgierige inwoners het pas gerenoveerde domein ontdekken. De nieuwe locatie viel alvast in de smaak: de zaal liep al snel vol en in de grote tuin konden de kinderen zich uitleven. Ook binnen was er animatie genoeg: van muziek tot creatieve ballonnen en grime voor de allerkleinsten.