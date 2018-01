Inwoners klinken in kerk op 2018 02u36 0 Foto Ronny De Coster Een glaasje drinken vlak bij het altaar: zoiets gebeurt niet elke dag in de Sint-Corneliuskerk.

Frietjes eten, een glaasje bubbels drinken en gezellig bijkletsen: het is niet meteen wat er op een doordeweekse zondag gebeurt in een kerk. Toch verzamelden de inwoners van Kluisbergen net in de Sint-Corneliuskerk van Ruien voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Normaal organiseert Kluisbergen de drink in feestzaal Brugzavel, maar dit jaar gooide de gemeente het over een andere boeg. In de kerk van Ruien zullen binnenkort geen erediensten meer plaatsvinden, waardoor de gemeente het gebouw wil gebruiken als multifunctionele ruimte. Met de nieuwjaarsreceptie zet het gemeentebestuur de kerk eens in de kijker. De inwoners konden het nieuwe concept wel smaken. Zij kwamen in groten getale het nieuwe jaar inzetten. Behalve van een hapje en een drankje konden ze genieten van 't Muziek op Stap. (LDO)