Inbraakcijfers regio fors gestegen AANTAL WONINGINBRAKEN MEER DAN VERDUBBELD IN 2017 RONNY DE COSTER

21 februari 2018

02u48 0 Kluisbergen Het aantal inbraken in woningen is in Oudenaarde vorig jaar meer dan verdubbeld. "We zitten daarmee op het hoogste aantal in jaren", zegt Joost Duhamel, chef van de politiezone Vlaamse Ardennen. Ook opmerkelijk is de stijging van het aantal inbraken in scholen, niet alleen in Oudenaarde, maar ook in de randgemeenten.

Eerst het goeie nieuws op vlak van criminaliteit: het 'algemeen criminaliteitsbeeld' in de politiezone Vlaamse Ardennen is in 2017 verbeterd. "Dat wil zeggen dat het aantal geregistreerde feiten in onze politiezone zijn gedaald. Er is dus globaal gezien minder misdaad', zegt Joost Duhamel, chef van de politiezone Vlaamse Ardennen.





"Het aantal inbraken zijn wel gestegen. Heel fors zelfs: in 2016 waren er 179 inbraken. Vorig jaar liep het aantal op tot 231. Dat is een toename van maar liefst 29 procent. We bereiken hiermee het hoogst aantal inbraken van de laatste jaren. Binnen de politiezone valt het ook op dat die stijging er vooral is in Oudenaarde, als gaat over inbraken in woningen. We spreken hier over meer dan een verdubbeling (108,6 procent), terwijl in Kluisbergen, Wortegem-Petegem en Zingem het aantal woninginbraken is gedaald. Kruishoutem kent een lichte stijging (6,7 procent meer woninginbraken). In de hele politiezone Vlaamse Ardennen is er een toename van het aantal inbraken in bedrijven en openbare instellingen. De politie telde er vorig jaar 27, terwijl er in 2016 maar 10 waren. Dat is een stijging van 170 procent. "Een verklaring daarvoor is moeilijk te vinden, maar we hebben wel een aantal daders kunnen opsporen. Het ging hoofdzakelijk over dieven die vanuit de regio Ronse naar Oudenaarde afgezakten om in te breken in woningen en scholen. Meestal waren het vrij goed georganiseerde groepen, vaak van maar twee of drie man", legt Duhamel uit.





Minder zware ongevallen

Op vlak van verkeersongevallen kan de politie wel betere cijfers voorleggen. Er waren weliswaar meer ongevallen (294 tegenover 259 het jaar voordien), maar er vielen daarbij vorig jaar 56 procent minder zwaargewonden.





"Ongevallen waren dus minder zwaar. Ik denk dat dit onder meer te danken is aan de inspanningen die we hebben gedaan op vlak van verkeerscontroles. We hebben meer dan 127.000 auto's op hun snelheid gecontroleerd", vertelt de chef van politiezone Vlaamse Ardennen.





"Ook het dragen van de veiligheidsgordel dringt het aantal verkeersslachtoffers terug, omdat dit de ernst en de impact van een ongeval sterk vermindert. In onze politiezone hebben we daar het afgelopen jaar gericht controles op gehouden. We voeren ook consequent strijd tegen het gebruikt van de gsm achter het stuur", vertelt Duhamel.