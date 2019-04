In stoet naar de Paterberg Lieke D'hondt

07 april 2019

18u30 0

Na de eerste passage van de renners op de Oude Kwaremont in Kluisbergen trekken opvallend veel mensen naar de Paterberg. Via de Keuzelingstraat ben je er snel. “Vorige keer hebben we de drie passages op de Oude Kwaremont gekeken, maar dit jaar verhuizen we na één doortocht naar de Paterberg”, vertellen Heidi en Geert. “Daar moet het gebeuren, daar wordt de koers vaak beslist. We zijn met de fiets, dus we kunnen ook snel weer weg als we dat willen. Misschien keren we straks zelfs nog terug naar de voet van de Oude Kwaremont.