IN BEELD: Zwoegen op de Paterberg Henk Deleu

06 april 2019

15u58 0

Met 16.000 waren ze vandaag, de wielertoeristen die één dag voor de echte Ronde de hellingen van Vlaanderens Mooiste bedwongen. 63 verschillende nationaliteiten namen de start voor ofwel de volledige afstand vanuit Antwerpen of een ingekorte versie. Allemaal moesten ze over de Paterberg, de laatste puist waar ook morgen mogelijk de beslissing zal vallen. Tong uit de mond, vertrokken gezicht, van links naar rechts, tot in de graskant, voet aan de grond: onze fotograaf bleef er enkele uren hangen en stuurde ons deze fotoreeks.

