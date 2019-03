Hinder verwacht in de Pontstraat tussen N8 en Berchemstraat Lieke D'hondt

22 maart 2019

15u34 0

Het gemeentebestuur van Kluisbergen verwacht vanaf woensdag 27 maart hinder in de Pontstraat tussen de N8 en de Berchemstraat. Daar voert de aannemer nutswerken uit die noodzakelijk zijn voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Pontstraat. De doorsteek zal gedeeltelijk of volledig afgesloten zijn.