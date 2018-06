Hier komt grootste batterijpark van 't land 'RUIEN ENERGY STORAGE' WORDT PROJECT VAN 11 MILJOEN OP SITE ELEKTRICITEITSCENTRALE LIEKE D'HONDT

27 juni 2018

02u48 0 Kluisbergen De site van de vroegere elektriciteitscentrale in Ruien (Kluisbergen) trekt nieuwe investeerders aan. Na reiskofferfabrikant Samsonite komt ook het West-Vlaamse energiebedrijf Yuso naar de site. Het zal er samen met het Japanse bedrijf Nippon Koei een batterijpark oprichten.

Op de plaats waar ooit de grootste klassieke elektriciteitscentrale van België stond, komt in 2020 het grootste batterijpark van het land. Het Waregemse bedrijf Yuso dat gespecialiseerd is in hernieuwbare energie zal samen met het Japanse Nippon Koei ruim 11 miljoen euro investeren in het project 'Ruien Energy Storage', een batterijpark van 25 megawatt. De twee bedrijven kozen voor Ruien als locatie voor de batterij omdat de infrastructuur van de oude elektriciteitscentrale extra voordelen biedt. "We hebben in Ruien een goede verbinding met het hoogspanningsnet van Elia en de knooppunten naar steden als Oudenaarde en Kortrijk. Dat maakt van de site in Ruien de ideale locatie", legt managing director Bart Pycke uit.





Opslag hernieuwbare energie

Het batterijpark zal elektriciteit opslaan als er een overaanbod van energie uit bijvoorbeeld zonnepanelen is. Als er tekorten zijn bij het hoogspanningsnet van Elia en de prijzen hoger zijn, kan het bedrijf de stroom opnieuw op het net zetten. In totaal kan de batterij even veel stroom opslaan als wat tien gezinnen gedurende een jaar verbruiken. Gedurende een paar uren kan het die energie opnieuw vrijgeven. Ook voor lokale bedrijven in Kluisbergen is de komst van Ruien Energy Storage een goede zaak. "Zij zullen ook gebruik kunnen maken van de batterij", zegt Pycke. Volgende zomer zullen Yuso en Nippon Koei beginnen met de bouw van de batterij in Ruien. "Vooral dan zal Ruien Energy Storage werkgelegenheid creëren in de streek. Nadien zal er ook nog activiteit zijn in de batterij, vooral op het vlak van onderhoud en monitoring. Indirect zorgt het project ook voor werkgelegenheid omdat Yuso nog een groeiend bedrijf is."





Magazijn Samsonite

"Voor de gemeente is de komst van Ruien Energy Storage schitterend nieuws", zegt burgemeester Philippe Willequet (Gemeentebelangen). "Het biedt veel mogelijkheden voor de site en voor lokale bedrijven die veel energie nodig hebben." Naast Ruien Energy Storage heeft ook Samsonite al een deel van het bedrijventerrein aangekocht. De reiskofferfabrikant zal op een terrein van vier hectare een nieuw magazijn bouwen. Die uitbreiding zal veertig tot zestig nieuwe jobs opleveren. De verwachting is dat er voor het verlof meer nieuws zal zijn over de verdere invulling van het terrein.