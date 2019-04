Het aftellen kan echt beginnen: eerste kampeerders voor de Ronde komen aan in de Vlaamse Ardennen



Lieke D'hondt

01 april 2019

21u34 0 Kluisbergen De eerste kampeerders die geen seconde van de Ronde van Vlaanderen willen missen, zijn gearriveerd in de regio. In de Stooktestraat, aan de voet van de Paterberg hebben Johan Ceule uit Bavikhove, Patrick Lebondt uit Ledegem en Marc Debaveye uit Kuurne zich al geïnstalleerd op hun traditionele plekje.

Het is ondertussen al traditie. Een week voor de renners hun Ronde van Vlaanderen rijden, komen de mobilhomes en kampeerders afgezakt naar de Vlaamse Ardennen. Je spot ze hier en daar al langs de kant van de weg, maar een weide aan de achterzijde van de Paterberg is de komende week de trekpleister voor fans van het wielrennen en mobilhomes. Met zo’n vijftig kampeerders zullen ze zondag zijn, maar nu zijn vroege vogels Johan, Patrick en Marc al op post. “We komen altijd zo vroeg omdat we de andere kampeerders steevast helpen om zich te installeren. Wij bekommeren ons onder andere om de elektriciteit op deze pop-up camping”, vertelt Johan. “De Ronde is voor ons sowieso een hoogdag”, vult Marc aan. “Het is super om hier samen te kamperen, want we hebben gemeenschappelijke interesses: we hebben allemaal een mobilhome en we houden van de koers. Anders kom je niet naar hier.”

Fietstochtjes en barbecue

De komende dagen vullen de drie vrienden hun dagen met uitstapjes en fietstochtjes, maar voor Johan is de vakantie nog niet begonnen. “Ik moet nog werken deze week, maar kom na het werk naar hier. Volgend jaar ga ik met pensioen en dan kom ik zeker en vast een hele week hier zitten”, lacht hij. Ondertussen verwelkomen de anderen de nieuwe gasten op de gelegenheidscamping. “Morgen staan hier ongetwijfeld al dubbel zo veel mobilhomes, en de rest van de week blijft het toenemen. Op het einde zijn we met vijftig. Dan staat het helemaal vol, dus iedereen heeft op voorhand moeten reserveren. We werken zelfs met een reservelijst zodat we weten wie we kunnen bellen als er volgend jaar iemand afzegt”, vertelt Johan. Op zaterdag houden alle kampeerders samen met de boer van wie de weide is een barbecue in een tent. “Het is altijd een hele gezellige sfeer”, weten de drie mannen. Zondag wandelen ze naar de top van de Paterberg waar ze de renners vanaf de eerste rij zullen aanmoedigen. Daarna trekken ze verder, maar opnieuw is de koers de bestemming: Parijs-Roubaix.