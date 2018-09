Hardleerse chauffeur voorgoed rijongeschikt verklaard Thomas Vandewalle

05 september 2018

De 57-jarige R. D. uit Kluisbergen is in de Oudenaardse politierechtbank voorgoed rijongeschikt verklaard nadat hij voor de zoveelste keer met een glas te veel op achter het stuur werd betrapt. Deze keer liep hij tegen de lamp nadat hij betrokken raakte bij een ongeval. "Het is onverantwoord om je nog met een voertuig op de weg te laten komen", richtte polititierechter Cindy Stevenaert zich tot de man. Voor haar was de maat dan ook vol. Zij verklaarde de beklaagde definitief rijongeschikt en legde hem ook nog een geldboete van 1.600 euro op.