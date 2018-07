Golden Earring zorgt voor recordeditie ZULZEEKSE FEESTEN ZULLEN VOOR HET EERST UITVERKOCHT ZIJN THOMAS VANDEWALLE

27 juli 2018

02u36 0 Kluisbergen Zulzeke mag zich dit weekend verwachten aan een recordeditie van de Zulzeekse Feesten. "Ondanks een grotere feesttent zullen we zaterdag voor het eerst het bordje 'uitverkocht' kunnen uithangen", glunderen organisatoren Brecht Lietar en Peter Decordier, die ook enkele hittemaatregelen nemen.

Zulzeke telt amper 600 inwoners, maar dit weekend wordt een veelvoud daarvan verwacht op de feestweide achter het parochiaal centrum. De vzw Parochiale Werken en het organisatiebureau Pete's Promotions hebben dit jaar weer een gevarieerd programma samengesteld en pakken uit met enkele verrassende artiesten. "Net door die opvallende artiesten kennen we elk jaar een grotere toeloop naar onze feesten", steekt Brecht Lietar van de vzw Parochiale Werken van start. "Dit jaar spant tot nu toe de kroon met de komst van The Kids, Les Truttes en vooral Golden Earring op zaterdag. VIP-tickets zijn sinds vorig weekend al uitverkocht en er zijn nog maar enkele honderden gewone tickets beschikbaar. Zaterdag zullen we dus voor het eerst het bordje 'uitverkocht' kunnen uithalen, iets waar we bijzonder trots op zijn."





Het bewijst ook de grote populariteit van Golden Earring. Zij strijken in Zulzeke neer met hun 'Greatest Hits Tour'. "Feest gegarandeerd dus."





Extra bevoorrading

De Zulzeekse Feesten worden vanavond al op gang geschoten met de Summerparty. Ook daar staan heel wat bekende dj's zoals Replay, Van Echelpoel, Gunther D Van Studio Brussel, Alpha Party en de huisdj's Remastered2DJ's. "Het wordt vooral uitkijken naar de gezamenlijke set van Snapback en Frequency", pikt Peter Decordier van Pete's Promotions in. "Dit was een van de absolute hoogtepunten van het voorbije United Festival in Oudenaarde."





Op zondag is er dan de traditionele familiedag met de barbecue op zondagmiddag, gevolgd door de tweede editie van de Adventure Run. Dat is een tocht van 6 km door de mooie en glooiende natuur van Zulzeke met maar liefst 12 obstakels. De ene nog spectaculairder dan de andere. "Aangezien het ook dit weekend aangenaam zomerweer wordt, verhuizen we de meeste obstakels naar het bos van Zulzeke. Daarnaast voorzien we ook extra bevoorradingspunten." Voor de Adventure Run worden maximaal 800 personen toegelaten. Tickets kosten 7 euro.





Kidsparty

Zondagavond zijn vanaf 18 uur de kinderen de baas op een heuse kidsparty, gevolgd door het optreden van Ghostrockers om 19 uur. Kaarten hiervoor kosten 10 euro. Vanaf 20.30 uur begint dan het afsluitende avondgedeelte met optredens van The Kwaremont Brodders en Les Folles De Gand. Het vermaarde travestiegezelschap bestaat dit jaar 10 jaar en brengt een ongeziene act. De toegang hiervoor is volledig gratis. Meer info en tickets via www.zulzeeksefeesten.be.