Golden Earring eerste naam Zulzeekse Feesten 24 februari 2018

De Zulzeekse Feesten in Kluisbergen hebben een grote naam kunnen strikken. De Nederlandse rockband, gekend van liedjes als 'When the lady smiles' en 'Radar love', zal op zaterdag 28 juli om 21.30 uur optreden in de festivaltent.





"De voorbije zeven jaar konden we steeds uitpakken met verrassende line-ups, maar vorig jaar spande de kroon met de doortocht van onder anderen JeBroer, Stan Van Samang en Boney M.", zegt organisator Peter Decordier. "Even dachten we dat we dit niet konden overtreffen, tot nu. We zijn super fier dat we met Golden Earring de eerste naam voor de komende editie mogen aankondigen."





De organisatoren mikken op 3.000 bezoekers voor het concert van Golden Earring. Wie erbij wil zijn kan vanaf nu tickets van 25 euro bestellen via www.zulzeeksefeesten.be. (LDO)