Garage Thomaes niet enige Opelverdeler in onze regio 03u05 0

In de krant van dinsdag 16 januari stond in het artikel 'Pop-up etalage met Opelwagens' ten onrechte dat garage Thomaes nu de enige erkende Opelverdeler is voor Oudenaarde, Kluisbergen, Ronse en Brakel. Dat klopt niet, want er zijn nog andere officiële Opelverdelers in de streek. Voor Kluisbergen is dat Garage Baert in de Avelgemstraat.





(LDO)