Funny Bikers verwelkomen 950 mountainbikers tijdens toertocht Lieke D'hondt

09 december 2018

13u25 0 Kluisbergen Mountainbikeclub Funny Bikers uit Kluisbergen heeft er zijn jaarlijkse toertocht door de Vlaamse Ardennen op zitten. De 950 sportievelingen verzamelden aan het Kluisbos om nadien een tocht van 25, 35, 45 of 55 kilometer te fietsen.

Ondanks de regen en de modder mochten de organisatoren 950 deelnemers verwelkomen. Zij kregen een pittig parcours voorgeschoteld dat onder andere de Kluisberg, Oude Kwaremont, Hotond en Paterberg bevatte. “De winterse toertocht van de Funny Bikers is ondertussen een traditie geworden. Het is een pittig parcours waar de mountainbikers die de langste afstand afleggen tot aan het Muziekbos rijden. Zij zullen zo’n duizend hoogtemeters afleggen”, zegt Boudewijn Engels. Omdat niet iedereen graag door de modder rijdt, organiseren de Funny Bikers ook een cyclotocht. “Die volgt ongeveer hetzelfde parcours, maar dan over verharde wegen”, verduidelijkt Engels.