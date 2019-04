FOTOREEKS. De Oude Kwaremont ontwaakt magisch Henk Deleu

07 april 2019

07u53 0 Kluisbergen 1600 meter échte kasseien. De Oude Kwaremont is sinds 2012 één van de scherprechters in de Ronde van Vlaanderen. HLN-fotograaf Henk Deleu zag de legendarische helling deze ochtend ontwaken. Veel belovende beelden voor wat straks hopelijk een epische strijd mag worden richting finish in Oudenaarde.

“In “Vlaanderens Mooiste” dokkert het peloton drie keer over de Oude Kwaremont, de helling waar enkel de allergrootsten het verschil weten te maken”, omschrijft Flanders Classics, organisator van de Ronde, het belang van deze berg in de wedstrijd. Sinds de aanpassing van het parcours in 2012 rijden de renners drie keer de Oude Kwaremont op. Supporters zijn er dan ook graag vroeg bij om een goed plaatsje te bemachtigen. Wie als VIP de koers volgt op de helling moet 320 euro exclusief BTW neertellen.

Wil je maximaal van de Ronde genieten? Via onze route kan je de renners maar liefst 11 keer zien vandaag.

Wie als VIP de koers volgt op de Oude Kwaremont moet 320 euro exclusief BTW neertellen Website rondevanvlaanderen.be

De kasseien van de Oude Kwaremont zijn sinds 1993 een beschermd monument