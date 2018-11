Fietssnelweg in Kluisbergen krijgt opfrisbeurt en fietser krijgt meteen vaker voorrang Lieke D'hondt

16 november 2018

16u30 0 Kluisbergen De provincie Oost-Vlaanderen gaat de fietssnelweg op de oude spoorwegbedding in Kluisbergen opnieuw aanleggen. Opvallend is dat fietsers na de heraanleg vaker voorrang zullen krijgen op de kruispunten.

Het fietspad op de spoorwegbedding in Kluisbergen maakt deel uit van de fietssnelweg F45 die Oudenaarde moet verbinden met Kortrijk. Hoewel het fietspad er nog maar tien jaar ligt, vertoont het pad al enkele barsten en scheuren door wortels van bomen die het pad omhoog duwen. “Om dat op te lossen, zullen we de fietssnelweg heraanleggen”, zegt Peter Hertog (sp.a), gedeputeerde voor Mobiliteit in de provincie Oost-Vlaanderen. Op de beschadigde plaatsen komt er een nieuwe fundering met toplaag. De zones die nog niet beschadigd zijn, krijgen enkel een nieuwe toplaag. “Om beschadiging door wortelgroei in de toekomst te vermijden, zullen we parallel met het fietspad ook obstakels in de grond plaatsen waardoor de wortels van de bomen omgeleid worden”, vertelt Hertog. De gedeputeerde benadrukt dat de bomen zullen blijven staan.

Meer voorrang voor fietsers

De heraanleg van de fietssnelweg betekent niet alleen een mooier fietspad voor de fietsers. De provincie grijpt de werken ook aan om de zwakke weggebruikers vaker voorrang te geven bij het kruisen van straten. “Op fietssnelwegen proberen we de fietsers voorrang te geven zodat een grote groep fietsers conflictvrij gebruik kan maken van de route. We passen dat toe waar mogelijk. In Kluisbergen kan het op de meeste plaatsen, maar niet in de Stationsstraat of de N36. Dat is een prioritaire weg met druk autoverkeer. De auto’s moeten zich ook nog vlot kunnen verplaatsen, dus daar moeten de fietsers wel voorrang geven. Om dat duidelijk te maken komt er een middeneiland op de fietssnelweg en wordt het fietspad niet doorgetrokken op de rijweg met een rode slemlaag” Op de kruispunten waar de autobestuurders wel voorrang moeten geven aan de fietsers, komt voldoende signalisatie om de veiligheid te garanderen, met onder meer een verkeersplateau om de auto’s af te remmen. De fietspaden zullen daar wel in een rode slemlaag doorgetrokken worden over de rijweg.

De werken aan de fietssnelweg in Kluisbergen zullen in 2019 starten en zullen klaar zijn tegen de zomer. Tijdens de werken zal het fietspad tijdelijk afgesloten zijn. “Hoelang het precies zal duren om de fietssnelweg te herstellen is nog niet duidelijk. Het dossier moet eerst nog naar de regionale mobiliteitscommissie en pas nadien kunnen we een bouwaanvraag indienen. Wat we wel al weten, is dat de werken in fasen uitgevoerd zullen worden”, zegt Hertog.