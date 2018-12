Festival voor het goede doel: Warmste Weekend vol optredens, sportieve activiteiten, eten en drinken Kluisbergen organiseert Warmste Weekend voor Music for Life Lieke D'hondt

06 december 2018

17u55 0 Kluisbergen Hoe ‘warm’ en gul is Kluisbergen? De diensten voor cultuur, jeugd, milieu, sport en de technische dienst willen het samen ontdekken tijdens ‘Het Warmste Weekend’. Tijdens de actie ten voordele van Music for Life zamelen ze geld in voor verschillende goede doelen. “Benieuwd hoeveel geld we kunnen ophalen in één weekend.”

De gemeente Kluisbergen pakt vrijdag, zaterdag en zondag uit met het Warmste Weekend ten voordele van Music for Life. De site in en rond zaal De Brug wordt omgetoverd tot een festivalterrein waar vanaf vrijdagavond tot zondag quasi non-stop iets te beleven zal zijn. “Elk jaar zamelen we geld in voor Kom op tegen Kanker met onze plantjesverkoop, maar we vonden dat het tijd was voor iets anders”, vertelt Marleen Depraetere. “De cultuurraad kwam met het idee om een festival te organiseren en dat is uitgegroeid tot Het Warmste Weekend.” Ook de lokale verenigingen sprongen mee op de kar, waardoor het weekend bol staat van de activiteiten. “We hebben het echt groots aangepakt.”

Regionale artiesten

Dat vertaalt zich in optredens van meer dan twintig artiesten uit de regio. Zij krijgen het podium op vrijdag- en zaterdagavond en zondagmiddag. “Zaterdag splitsen we ons zelfs op tussen De Brug en Brugzavel omdat er zoveel aanbod is”, zegt Marleen. Voorbeelden van artiesten die zullen optreden zijn Hummingbird, Kayleigh & Co, Aaron Bral, Refands, Woelvis, Kwaremont Brodders en Sudster Steven. Voor de jongeren zetten de organisatoren ook de Warmste Nacht op poten: een fuif met Remastered 2 Dj’s voor het goede doel.

Het Warmste Weekend is ook het uitgelezen moment om het aanstormend talent van Kluisbergen te aanschouwen. De leerlingen van de Kunstacademie geven op zaterdagvoormiddag een optreden vol muziek, woord en dans. “Er is zelfs zo veel interesse voor deze voorstellingen dat de leerlingen twee keer na elkaar hetzelfde optreden zullen geven. Op die manier kunnen 290 mensen genieten van hun talenten”, weet Marleen.

Sportief steunen

Wie het goede doel liever op een sportieve manier steunt, kan meedoen aan de wandeltocht van ongeveer zeven kilometer van Omloop Kluisbergen, 24 uur lang fietsen op rollen met ’t Kwa Verzet, rondjes van twee kilometer lopen of wandelen op een sfeervol parcours dat ook passeert aan de kerstmarkt van vzw De Bolster, deelnemen aan spinningsessies van fitnesscentrum Body Gym, of de fietstocht van twintig kilometer fietsen.

Wie tussen alle optredens en het sporten door honger of dorst heeft gekregen, kan op de festivalsite ook terecht op het marktje. De verschillende verenigingen die zich bij het initiatief hebben aangesloten, zullen de chalets bemannen. Ze zullen er eten en drinken verkopen om hun zelfgekozen goede doelen te steunen.

Zelf bijdragen tot het Warmste Weekend kan door een dag- of weekendticket te kopen en het festival te bezoeken. Je betaalt acht euro voor een dag of vijftien euro voor het hele weekend. Het is ook mogelijk om apart te betalen voor specifieke activiteiten.

Meer info op de website van de gemeente Kluisbergen.