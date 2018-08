Fauna en flora Paddenbroek herstelt zich BAGGERWERKEN WERPEN VRUCHTEN AF: VISBESTAND GROEIT OPNIEUW LIEKE D'HONDT

22 augustus 2018

02u32 0 Kluisbergen Natuurgebied Paddenbroek in Kluisbergen is aan de beterhand. Nadat het water in het moerasgebied in de zomer van 2017 alarmerend laag stond en de vissen massaal stierven, begint het visbestand zich na baggerwerken te herstellen.

Het heeft er lange tijd niet goed uitgezien voor natuurgebied Paddenbroek. Jaar na jaar kreunde het moerasgebied aan de voet van de Kwaremont onder de weersomstandigheden en vulden dikke lagen slib van de nabijgelegen hellingen de beken en de vijver. Het waterpeil in de stervormige waterlopen stond in de zomer van vorig jaar zelfs zo laag dat er meer dan honderd kilogram vis stierf, maar ook de libellen, padden en moerassprinkhanen dreigden helemaal te verdwijnen.





Er werd gevreesd dat de gemeente Kluisbergen, dat eigenaar is van het gebied, beheerder Natuurpunt Vlaamse Ardennen, het Agentschap voor Natuur en Bos en de provincie Oost-Vlaanderen te lang hadden gewacht om een oplossing te vinden, maar dat blijkt nu niet het geval. Er werd vorig jaar in allerijl nog gebaggerd, waardoor er ondanks de droge zomer dit jaar nog steeds water in de vijver staat. "Een aantal grotere vissen zoals karpers en snoeken hebben de problemen van vorig jaar niet overleefd, maar nu zwemmen er wel veel kleine vissen in het water, die op hun beurt weer kunnen kweken", vertelt Natuurpuntconservator en gids Norbert Desmet opgetogen. "Ook de zwanenmossel, die kenmerkend is voor Paddenbroek, zal zich volgens mij nog herstellen. Al heeft de soort wel een deuk gekregen, want de oude populatie is kapot." De conservator is ook blij dat de waterplanten zich stilaan herstellen en er opnieuw meer libellen te zien zijn in het moerasgebied.





Water langer vasthouden

Ondanks de positieve resultaten is het herstel van Paddenbroek nog niet ten einde. Zo moet er nog een oplossing gevonden worden voor de dikke laag slib die momenteel ligt te drogen en komt er aan de kant van het voetbalveld best een stuw naast de stervormige waterlopen.





Op die manier kan het water dat in de winter in de beken en vijver staat langer vastgehouden worden. "Als we dat kunnen verwezenlijken, zullen er in het natuurgebied meer planten komen die houden van een natte ondergrond, want die zijn nu verminderd in aantal. Dat zou dan weer een betere omgeving creëren voor bijvoorbeeld padden en zo kan de hele cyclus zich herstellen. Hopelijk wordt het paddenbroek zo beter dan ooit."