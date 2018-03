Evenementenlocatie Hove van Herpelgem feestelijk geopend 09 maart 2018

02u53 0

Evenementenlocatie Hove van Herpelgem heeft haar deuren officieel geopend. Toekomstige trouwers en feestvierders zakten af naar Ruien om het afgewerkte kasteeldomein in al haar glorie te bewonderen. Kim Cannie en Gauthier Lanssens stappen in oktober in het huwelijksbootje, maar kwamen nu al eens feesten op het kasteeldomein. "Zo kunnen we ons onze trouw al levendig voorstellen. Al brengt dat ook een beetje stress met zich mee, want er is zo veel waar je aan moet denken", lacht Kim. Ook Pieter-Jan Meersman en An-Sofie Gevaert kwamen al eens kijken naar hun toekomstige trouwlocatie. "Wij trouwen in december", vertelde An-Sofie. "Omdat het hier zo mooi, hip en groot is. Dat laatste is voor ons belangrijk, want we trouwen in de winter. Hier kunnen we zowel de receptie, het feest als de ceremonie binnen organiseren." (LDO)