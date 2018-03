Evacuatie loopt vast aan nooduitgangen BRANDWEEROEFENING IN RUSTHUIS HOME SINT-FRANCISCUS RONNY DE COSTER

22 maart 2018

02u37 0 Kluisbergen Bij een brandweeroefening in het rusthuis Home Sint-Franciscus in Kwaremont zijn elf 'slachtoffers' geëvacueerd. Dat ging vrij snel, tot iedereen op een plat dak moest wachten om met de brandweerlift weg te geraken. "We leren dat de nooduitgangen te weinig gekend waren", zegt zonecommandant Peter De Vijlder.

Het is half zeven wanneer het personeel in het rusthuis Home Sint-Franciscus in Kwaremont alarm slaat. In een kamer op de tweede verdieping is brand uitgebroken. Personeel kan de twee bewoners naar de gang brengen, maar de slachtoffers moeten hier zo snel mogelijk weg. Ook de negen andere bewoners van deze gang moeten zo snel mogelijk naar buiten, want een verstikkende rook verspreidt zich. De brandweerpost van Kruishoutem krijgt versterking van de collega's van Ronse, Brakel en Oudenaarde om te voorkomen dat de brand in het rusthuis op een drama uitdraait. Alles samen zijn een dertigtal manschappen in de weer. "Het ziet er allemaal heel echt uit, omdat we ook ons eigen personeel niet vooraf hebben ingelicht. Ook de bewoners waren niet op de hoogte gesteld. Intussen weten ze wél dat het om een oefening gaat", zegt Klaus Van Hoecke, directeur van de instelling.





Figuranten

De rollen van slachtoffers werden door figuranten gespeeld. "Het zou niet verantwoord zijn om bewoners hiervoor in te schakelen", klinkt het. Maar iedereen die bij de 'reddingsactie' betrokken is, rent alsof er levens op het spel staan. De elf 'slachtoffers' geraken via een nooduitgang snel bij een metalen trap, die leidt naar een plat dak aan de voorkant van het bejaardentehuis. Daar staat een brandweerwagen met een lift om de slachtoffers één voor één van het dak te plukken en op de begane grond te krijgen.





In de file

Hier loopt de actie duidelijk niet meer gesmeerd: de slachtoffers staan in een file om op de draagberrie te mogen. Sommigen zitten in een rolstoel, anderen kunnen zelf stappen, maar allemaal staan ze 'in de file' en de kou te verbijten. "Dit is een zwak punt in de reddingsoperatie", alarmeert zonecommandant majoor Peter De Vijlder, die zelf komt toezien op het verloop.





Zijn manschappen hebben zich verkeken op de nooduitgangen. Of beter: ze hebben ze niet gezien. Van op dit platform kunnen ze immers ook via een deur naar een gang op de eerste verdieping en zo naar de uitgang. "Eén van de hoofdbedoelingen van deze evacuatie was het uittesten van de nooduitgangen. Uit de oefening blijkt dat die vluchtwegen onvoldoende bekend zijn. Dat is een zeer leerrijke les. Daarvoor dienen tenslotte oefeningen zoals deze", besluit De Vijlder.