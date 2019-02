Enclusa Trail mikt op recordaantal deelnemers voor vijfde editie, ook kinderen welkom op Kids Trail Lieke D'hondt

07 februari 2019

14u51 0 Kluisbergen De Enclusa Trail is toe aan haar vijfde editie. Op zondag 24 februari zullen sportievelingen al lopend opnieuw 7, 11 of 15 kilometer afleggen in en rond het Kluisbos. Nieuw dit jaar is dat ook de kinderen zich kunnen uitleven tijdens de Kids Trail.

“Voor de vijfde editie van de Enclusa Trail wilden we iets speciaals doen. Daarom zal er om 14 uur voor het eerst ook een Kids Trail zijn. Daar was in het verleden al vraag naar en de locatie leent er zich perfect toe”, zegt eventmanager van Sportevents Vincent Siringo. De kinderen zullen een parcours van 500 meter afleggen dat start en eindigt aan het recreatieoord in het Kluisbos. De kinderen kunnen zich ter plaatse gratis inschrijven.

Twee waves

Volwassenen kunnen voor hun trail kiezen tussen een parcours van 7, 11 of 15 kilometer. “De 15 kilometer is doorgaans de meest populaire afstand. Daarom starten de deelnemers in twee waves, om 12 en om 12.30 uur. De lopers die 11 kilometer afleggen, starten om 13.30 uur en de 7 kilometer start om 14.30. “De inschrijvingen lopen al vlot binnen. We verwachten een recordaantal deelnemers, wellicht zo’n 1.150-tal”, zegt Siringo.

Agentschap voor Natuur en Bos

Ook dit jaar gaat een deel van de opbrengst naar een goed doel. “We doen een schenking aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Dat is misschien niet zo evident, maar voor onze trails maken we veel gebruik van de bossen. Op deze manier willen we iets terugdoen voor het behoud en beheer ervan.”

Inschrijven voor de Enclusa Trail kan nog steeds via de website.