Eigenaars mogen bouwpercelen in Kluisbos niet samenvoegen 13 februari 2018

02u55 0 Kluisbergen De eigenaars van twee percelen bouwgrond in het Kluisbos mogen hun percelen niet samenvoegen. Ze wilden de loten samenvoegen met het oog op de bouw van een ééngezinswoning met een tuin van zo'n 3.000 vierkante meter.

In 2015 kregen ze daar wel de toestemming voor van de deputatie van Oost-Vlaanderen, ondanks het negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos en de gemeente Kluisbergen. Het Milieufront Omer Wattez startte daarom een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en haalde haar slag thuis. De samenvoeging komt er niet omdat de loten in bosgebied liggen en dus zonevreemd zijn. De beslissing van de Raad brengt geen duidelijkheid over wat er dan wel moet gebeuren met de gronden. Het Kluisbos telt namelijk nog een vijftiental andere percelen die in theorie bebouwd zouden kunnen worden. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) zoekt hiervoor een oplossing via het zogenaamde 'complex project'. (LDO)