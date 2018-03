Eerste kampeerders landen op de Paterberg WIELERFANS KIEZEN AL PLEKJE VOOR RONDE VAN VLAANDEREN LIEKE D'HONDT

28 maart 2018

02u47 0 Kluisbergen In de gietende regen kwamen gisteren al enkele kampeerders toe op een weide aan de Paterberg in Kluisbergen. Zij zijn helemaal klaar voor Vlaanderens Mooiste, al is het wel nog tot zondag wachten tot de renners hun weg banen naar Oudenaarde.

Sinds deze week staan er al vier mobilhomes op de weide in de Stooktestraat. Op de dag van de Ronde van Vlaanderen zullen dat er tien keer zo veel zijn. Kamperen aan de Paterberg is een echte traditie voor deze wielerliefhebbers, die daarvoor de toestemming kregen van de plaatselijke landbouwer. "We komen elk jaar op deze plaats kamperen, maar dit jaar wilden we iets vroeger komen om de regen voor te zijn", zegt Eddie Wauters uit Middelkerke.





Voorzorgsmaatregelen

Dat was inderdaad een goed idee, want in de gietende regen is het net iets moeilijker om de mobilhome netjes op zijn plaats te krijgen. "Daarom hebben we voorzorgsmaatregelen genomen", zegt Marc Debaveye uit Kuurne, terwijl hij er in de regen voor zorgt dat zijn mobilhome netjes recht staat. De weide is inderdaad al voorzien van platen en planken om te verhinderen dat de kampeerders zich vastrijden. "Alles bij elkaar hebben we er toch een half uur over gedaan om onze mobilhome goed te zetten. Op een camping duurt dat maar enkele minuten", verduidelijkt Marc. Toch verloopt de installatie vrij vlot. De koersliefhebbers kennen mekaar namelijk al een beetje. Ze zijn al goed op elkaar ingespeeld en hebben zelfs een kleine taakverdeling. "Het zijn meestal dezelfde mensen die hier elk jaar terugkeren", zegt Johan Ceule uit Bavikhove. "Ook op andere koersen komen we elkaar regelmatig tegen. Het spreekt dus voor zich dat we elkaar helpen."





Barbecue

De mannen uit West-Vlaanderen weten wel wat te doen tot zondag. "We helpen ook de nieuwe kampeerders om hun mobilhome te installeren en we gaan al eens een kijkje nemen langs het parcours", zegt Marc. "Of we gaan fietsen en kijken wat er te doen is in Oudenaarde. Zaterdag genieten we van de wielertoeristen die passeren en we organiseren nog allemaal samen een barbecue. We sluiten de weide dan af en geven een soort van tuinfeest met alle kampeerders en de boer", vult Johan aan. Hoewel het wachten wel snel voorbijgaat, staan de mannen al te popelen om de renners te zien voorbijfietsen. Ze hopen op mooi weer, maar hoe dan ook belooft het een feest te worden op de Paterberg. "Waarschijnlijk gaan we één keer kijken boven op de berg en blijven we de tweede keer hier aan de mobilhome. Hier is ook altijd veel ambiance", vertelt Johan. Daarna begint de uittocht voor de kampeerders, al is daar dit jaar geen haast bij. "Wij blijven tot paasmaandag en vertrekken daarna naar Parijs-Roubaix", glundert Johan.