Dertigduizend festivalgangers op W-Festival 20 augustus 2018

02u39 0 Kluisbergen Het vierdaagse W-Festival heeft ruim dertigduizend fans van new wave en synthpop naar Amougies in Mont-de-l'Enclus gelokt.

De fans van muziek uit de jaren tachtig waren massaal aanwezig op het W-Festival. Ze konden er genieten van grote namen uit de new wave en synthpop en dat in een gezellige setting met een markt vol gadgets, cd's en accessoires, een restaurant en een volwaardige camping. Organisator Erik De Ridder is een tevreden man na vier dagen festival. "Het was ideaal festivalweer en we kregen het ene goede optreden na het andere. Vooral voor Kim Wilde stroomde de tent meer dan vol, maar ook ABC, Midge Ure van Ultravox, Heaven 17 en Machiavel waren een schot in de roos. We hebben onze doelstelling van dertigduizend bezoekers dan ook gehaald."





Het festival is nog maar net afgelopen, maar de organisatoren zitten wel al met hun hoofd bij de editie van volgend jaar.





Heel wat fans kochten nu al hun ticket, want de organisatie loste al enkele straffe namen. Onder meer Bauhaus, Killing Joke, Peter Hook, The Stranglers en Alphaville zullen volgend jaar de new wave en synthpop terug naar Amougies brengen. "Zo'n 95 procent van de affiche is al ingevuld. Op 1 december maken we de laatste hoofdacts bekend", zegt De Ridder.





(LDO)