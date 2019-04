De ideale Ronde-voorbereiding voor Peter Sagan: smullen van de chocolademuffins van bakker Björn Lieke D'hondt

04 april 2019

17u51 0 Kluisbergen Wie brood of taart ging kopen bij bakker Björn in de Stationsstraat in Kluisbergen had de kans om donderdagmiddag wielrenner Peter Sagan tegen het lijf te lopen. Hij stapte de winkel binnen op zoek naar chocolademuffins . “Hij is ontzettend vriendelijk en ontspannen.”

“We hadden de ploegwagen van Bora al voor de deur zien staan, dus we wisten wel dat hij eraan kwam, maar toch is het even schrikken als hij dan daadwerkelijk de winkel binnenkomt”, vertelt zaakvoerster Sofie. “De winkel stond ook direct bomvol nieuwsgierigen. Ongelooflijk hoe snel dat gaat.” In de winkel maakte Sagan tijd voor zijn fans. Ook bakker Björn Jacobs ging met hem op de foto. Hij fietst zelf ook, maar kwam vorige week ten val met een blessure aan de onderkaak en kin tot gevolg. “Sagan vroeg meteen wat er is gebeurd en toonde veel interesse.”

Tweede keer

Het is al het tweede jaar op rij dat Sagan de bakkerij verblijdt met een bezoekje. “De eerste keer had ik hem niet herkend, maar nu was ik voorbereid”, lacht Sofie. “De periode nadien hebben we trouwens enorm veel chocolademuffins verkocht. Iedereen wou ze proeven omdat Sagen er had gekocht. Benieuwd of dat dit jaar opnieuw zo zal zijn.”

Niet alleen Peter Sagan kan de dessertjes van Bakkerij Björn smaken. Ook Fernando Gaviria van UAE Team Emirates kwam er langs.