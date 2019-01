Dansnamiddagen voor senioren gaan opnieuw van start Lieke D'hondt

21 januari 2019

14u47 0 Kluisbergen De senioren kunnen weer aan het dansen gaan in Kluisbergen. Vanaf februari is er opnieuw een maandelijkse dansnamiddag op de laatste maandag van de maand.

De eerste dansnamiddag van het jaar vindt plaats op 25 februari in GOC Kwaremont. Op 25 maart wordt er gedanst in De Brug. Op 29 april in GOC Ruien, op 20 mei in GOC Kwaremont en op 24 juni in De Brug. De dansnamiddagen beginnen telkens om 14.30 uur en duren tot 17 uur. Er is ruimte om vrij te dansen, maar er worden ook enkele eenvoudige danspasjes aangeleerd.

Meer info: 055/23.16.10.