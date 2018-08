Damherten gered: Agentschap Natuur en Bos wijst aanvraag voor bijzondere jacht in Kluisbos af Redactie

24 augustus 2018

15u29 0 Kluisbergen Er mag dan toch niet gejaagd worden op damherten in het Kluisbos. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft de aanvraag van een jager afgewezen omdat hij van plan was te jagen in percelen waar dat niet is toegestaan.

Het zag er even niet goed uit voor de tien damherten in het Kluisbos. Een jager had bij het Agentschap voor Natuur en Bos een aanvraag ingediend om te mogen jagen op de herten omdat ze schade zouden veroorzaken aan gewassen.

Het actiecomité ‘Red het hert’ diende meteen een klacht in bij het ANB om de jacht te verhinderen. “De jager had een melding voor bijzondere bejaging ingediend omdat er volgens hem schade was aan een perceel met bonen”, vertelt Davy Degroote van het actiecomité. “Wij hebben de omgeving waar de bejaging van de herten is gemeld, geïnspecteerd. Er is daar van wildschade geen sprake. Bovendien moeten de jagers of de eigenaar van het perceel eerst een preventieve maatregel toepassen om schade van de herten te verhinderen vooraleer ze mogen overgaan tot bijzondere jacht.”

Daarnaast bleek de aanvraag ongeldig te zijn, omdat de jager wou jagen op percelen die in gemeentelijk bosgebied lagen. “Daar komen veel recreanten om te wandelen, te joggen of te mountainbiken, dus op die plaats mag zeker niet gejaagd worden”, verduidelijkt Degroote. “We zijn verheugd dat het ANB uiteindelijk haar verantwoordelijkheid heeft genomen en de jacht op de damherten niet meer toelaat. We hebben bovendien vernomen dat er nog geen herten geschoten zijn.”