Dame met rosé te veel op rijdt gracht in 11 juni 2018

J. V. (27) uit Ruien is een maand haar rijbewijs kwijt nadat ze in beschonken toestand met haar wagen de gracht inreed. De dame had 1,68 promille alcohol in het bloed. "Ze had na haar shift als opdienster inderdaad een paar rosé'tjes gedronken", gaf haar advocaat toe.





De dame zelf bood haar excuses aan en liet weten spijt te hebben. De politierechter legde haar naast het rijverbod ook nog een geldboete van 800 euro op. (TVR)