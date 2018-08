Compostvat zet hok in brand 14 augustus 2018

02u25 0

Een team van de brandweer van Kluisbergen moest gisterennamiddag te hulp snellen naar Enclus du Haut op de grens van Ruien en Mont-de-l'Enclus. In de tuin van een woning was een compostvat beginnen branden. De vlammen sloegen over op een hok, maar de schade bleef uiteindelijk beperkt. (DCRB)