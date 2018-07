Chillen in het Kluisbos in BosbAAr 04 juli 2018

Waar? Op het terras van herberg De Vierschaar in Kluisbergen, Vierschaar 1.





Wanneer? Tijdens de zomermaanden elk weekend bij mooi weer, van 11 tot 18 uur.





Waarom? BosbAAr is gelegen in het midden van het Kluisbos. Je bent dus omgeven door de natuur. Dat komt ook terug in het terras, want dat is gemaakt van natuurlijke materialen en veel groen. De BosbAAr kiest trouwens niet voor traditionele producten, maar wel voor alternatieven op natuurlijke basis. Op het menu staan heel wat lokale biertjes en een uitgebreide keuze aan cocktails. Je kan er ook tapas krijgen en de bar is gekend om de brownies bij de koffie. Nieuw dit jaar is het bosbAAr-strand met ligstoelen en tropisch groen: ideaal om uit te blazen na een stevige boswandeling.





Inkom? Gratis





Prijs van een cocktail? Die zijn er al vanaf 4,5 euro. (LDO/TVR)