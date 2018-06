CD&V verwelkomt voorzitster sp.a 02 juni 2018

CD&V Kluisbergen heeft vier nieuwe kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. Sp.a-voorzitster Els Meirhaeghe (46) is de meest opmerkelijke naam. Zij neemt de vierde plaats voor haar rekening. Carole Boite (54), Trees Martin (58) en Patrick Lucaes (40) nemen plaatsen vijf tot en met zeven in.

CD&V heeft zijn lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen CD&V+ gedoopt. Een verwijzing naar het feit dat niet enkel CD&V'ers welkom zijn op de lijst, maar ook onafhankelijke kandidaten. Eén van die kandidaten is Els Meirhaeghe, de voorzitster van sp.a in Kluisbergen. Haar partij blijft wel bestaan, maar stelt dit jaar geen lijst samen. Meirhaeghe krijgt de vierde plaats op de CD&V+-lijst.





"In een kleine gemeente is het belangrijk om de handen in elkaar te slaan. Ik kan me goed vinden in het programma van CD&V, dus vind ik het niet nodig om een aparte lijst samen te stellen", legt Meirhaeghe uit. Ook CD&V is blij met de komst van de socialistische kandidate. "Onder andere op het vlak van verkeersveiligheid en leefbare dorpskernen zal Els een meerwaarde zijn voor onze lijst", zegt lijsttrekker Brecht Lietar.





Vier vrouwen

Naast Els Meirhaeghe en de top drie die bestaat uit Brecht Lietar, Eva Vanderschaeve en Emile Desimpel, versterken ook uittredend OCMW-raadslid Carole Boite, Trees Martin en Patrick Lucaes de lijst van CD&V+. "Kandidaten die stuk voor stuk een hart hebben voor Kluisbergen. Door bovendien vier vrouwen in de top zes te plaatsen, biedt CD&V weerwerk aan het cliché dat lokale politiek vooral een mannenzaak is", besluit Lietar. (LDO)