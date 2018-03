CD&V trekt kaart van de sport 19 maart 2018

Kluisbergen moet een nieuw sportcomplex krijgen in het hart van de gemeente. Dat vindt tenminste CD&V.





"Het verhaal van het sportcomplex aan het Kluisbos is volgens ons ten einde", zegt lijsttrekker Brecht Lietar. "De toekomst ervan is onzeker door het onderzoek Complex Project Kluisbos. Het gebouw is ook al 25 jaar oud en aan renovatie toe." Daarom wil de partij, als ze verkozen geraakt, een nieuw sportcomplex bouwen in het hart van de gemeente. "Een sportcomplex aan de spoorwegbedding in pakweg Berchem zou veel beter zijn. Daar kunnen scholen, verenigingen en sporters makkelijk met de fiets naartoe via de fietssnelweg, maar er moet ook ruimte zijn voor een parking", aldus Lietar. CD&V droomt van een complex met indoor en outdoor sportterreinen. "Een kunstgrasveld voor onze voetbalploegen mag niet ontbreken. Zo zouden ze op neutraal terrein kunnen trainen, zonder dat er van bovenaf een fusie wordt opgelegd." (LDO)