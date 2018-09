CD&V+ stelt verjongde lijst voor Lieke D'hondt

05 september 2018

16u31 2 Kluisbergen CD&V+ heeft als eerste partij in Kluisbergen haar volledige lijst klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. “We gaan voor verjonging, verruiming en vernieuwing, maar ook voor vertrouwen.”

Dit jaar trekt CD&V in Kluisbergen met een verruimingslijst naar de kiezers. De kandidaten hebben dus niet allemaal een lidkaart van de partij, maar stappen wel met dit gezamenlijk project naar de kiezer. “De lijst is dit jaar ook jonger dan anders, met een jonge top. Toch staan er ook enkele kandidaten met veel ervaring op de lijst zoals onze lijstduwer Jean-Paul Martin en Marc Desloovere”, verduidelijkt lijsttrekker Brecht Lietar. Ook hij heeft ervaring in de gemeenteraad, net als Emile Desimpel die op plaats drie staat.

De volledige lijst ziet er als volgt uit:

1. Brecht Lietar

2. Eva Vanderschaeve

3. Emile Desimpel

4. Els Meirhaeghe

5. Carole Verschuere-Boite

6. Trees Callebaut-Martin

7. Patrick Lucaes

8. Bernadette De Baere

9. Johan Debaere

10. Bieke Van Steenbrugge

11. Alain Schoonejans

12. Julien Verkest

13. Marc Desloovere

14. Griet Colle

15. Geert Lavens

16. Lieve Lietar

17. Jean-Paul Martin