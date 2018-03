CD&V stelt top drie op verkiezingslijst voor 27 maart 2018

03u32 0

CD&V Kluisbergen trekt dit jaar met een jonge en ambitieuze lijst naar de kiezers. Een lidkaart van de partij is daarbij niet noodzakelijk. Zo is plaats twee voor Eva Vanderschaeve (46), die haar debuut maakt in de politiek als 'verruimingskandidaat'.





CD&V wil de Kluisbergenaars een alternatief bieden voor het Gemeentebelangen van burgemeester Philippe Willequet. Daar is een breed perspectief voor nodig en dus zijn ook onafhankelijke kandidaten welkom op de lijst. Lijsttrekker Brecht Lietar (37) en voorzitter Emile Desimpel (30), die plaats drie inneemt, behoren wel tot de CD&V-kern.





Meer investeringen

Het trio is alvast ambitieus. "We willen een stap vooruit zetten en mee besturen in de volgende legislatuur", zegt Lietar. Dat wil de partij realiseren met de belofte van meer investeringen in de volgende legislatuur. "We moeten meer investeren in de sportinfrastructuur, maar evengoed in verkeersveiligheid en verenigingen", zegt Desimpel.





Verenigingen

Vooral dat laatste zal het stokpaardje worden van Vanderschaeve. "De verschillende verenigingen zorgen voor een uniek sociaal netwerk voor onze jongeren, maar ze zijn vaak heel kwetsbaar door hun beperkte infrastructuur. Vanuit mijn sociaal engagement wil ik iets voor hen betekenen", zegt ze. (LDO)