CD&V pleit voor herinvoering geboortepremie 02u31 0

CD&V wil in Kluisbergen de geboortepremie opnieuw invoeren en met terugwerkende kracht uitbetalen. "We willen ervoor zorgen dat er geen ongelijkheid ontstaat tussen kinderen die geboren zijn in de periode van 2014 tot 2017 en de kinderen die eerder geboren zijn", zegt Jean-Paul Martin (CD&V).





De geboortepremie is een tegemoetkoming van 150 euro die gezinnen in Kluisbergen krijgen bij de geboorte van hun kind. Om te besparen schafte de gemeente de premie af in 2013, maar nu is CD&V de mening toegedaan dat Kluisbergen opnieuw voldoende financiële middelen heeft om de premie alsnog uit te betalen. De meerderheid vindt dat geen goed idee. "We hebben de geboortepremie afgeschaft voor deze legislatuur en daar gaan we nu niet op terugkomen. Bij het begin van de volgende legislatuur kunnen we de geboortepremie wel opnieuw bespreken", zegt burgemeester Philippe Willequet (Gemeentebelangen). CD&V neemt de geboortepremie alvast op in haar verkiezingsprogramma voor 2018. (LDO)





Meer over CD&V

politiek

Kluisbergen

samenleving