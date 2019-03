Carnavalsgekte barst ook in VBS Ruien los Lieke D'hondt

01 maart 2019

Superhelden, matrozen, K3-tjes, prinsessen en piraten overspoelden de Vrije Basisschool in Ruien (Kluisbergen). De leerlingen vierden er samen carnaval en zetten de krokusvakantie in met veel ambiance. Mascotte Toeka, de vogel die op school meer verdraagzaamheid wil, was ook net jarig. Dat vergrootte het feest alleen maar.