Burgemeester verdedigt aanpak na de vuilnisbelt op de Kwaremont: “GAS-boetes uitdelen op zo’n dag is onbegonnen werk” Lieke D'hondt

08 april 2019

12u22 0 Kluisbergen De supporters zijn terug naar huis, maar hier en daar is hun afval wel achtergebleven in de Vlaamse Ardennen. Vooral de Oude Kwaremont in Kluisbergen is herschapen tot een afvalberg. Vlaggetjes, bekers, karton en zelfs frigoboxen en stoeltjes: het is een triest zicht.

Een dag na de Ronde van Vlaanderen volgt de grote opkuis. Dat is nodig, want langs het parcours is heel wat afval blijven liggen. Verschillende jeugdbewegingen gaan maandag op pad om alles weer netjes te maken. In ruil krijgen ze een vergoeding. “We ruimen op van 9 uur tot 18 uur”, vertellen de scouts van Sint-Lutgardis Merelbeke. “Het is leuk omdat we dit in groep doen, maar het is wel jammer dat het nog steeds nodig is. Elk jaar wordt erop gehamerd dat de supporters het afval niet op de grond mogen gooien, maar toch is het opnieuw erg dit jaar. We vinden vooral in de publieke zones veel vuilnis. Dat gaat van bekers en sigarettenpakjes tot glas.” Burgemeester Philippe Willequet (Gemeentebelangen) vindt het ook jammer dat er zo veel afval achterblijft op de Oude Kwaremont, maar relativeert. “Het belangrijkste is dat het snel terug opgeruimd is en dat is tegen de middag al het geval. We zien het fenomeen trouwens elk jaar, dat is net hetzelfde als op grote festivals. Op plaatsen waar veel volk bijeen is, blijft er nu eenmaal afval achter. GAS-boetes uitdelen is bijna onmogelijk op zo’n dag. Het enige wat we nog meer kunnen doen is sensibiliseren en aan elke nadar een vuilniszak hangen.”