Brandweer heeft uren werk om brandende mesthoop te blussen Ronny De Coster

24 augustus 2018

19u12 0

Manschappen van de brandweerposten van Kluisbergen zijn aan de Driesstraat in Kwaremont begonnen aan een allerminst aantrekkelijke klus waarmee ze vermoedelijk nog uren bezig zijn. Naast een paardenstal heeft een grote mesthoop vuur gevat nadat in de buurt ervan een vuurtje was gestookt.

De brandweer kon de vlammen vrij snel blussen en zo verhinderen dat naburige gebouwen in gevaar kwamen. Maar de grote hoop paardenmest blijft smeulen en moet daarop helemaal worden opengetrokken voor het bluswerk. Vanuit Oudenaarde rijden voortdurend tankwagens met water naar de plaats van de smeulende mesthoop.