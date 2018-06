Boma brengt Brugzavel én rusthuis aan het dansen 09 juni 2018

Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen liep gisterennamiddag vol voor een dansfeest met Marijn Devalck.





Tijdens 'Boma on the rocks' bracht Marijn Devalck klassiekers waar duchtig op gedanst werd. Maar de cultuurraad en de sociale raad van Kluisbergen tekenden ook voor een primeur. Voor het eerst konden ook de bewoners van woonzorgcentrum Sint-Franciscus het concert volgen via livestream. Ideaal voor de minder mobiele fans. Zij hielden het iets rustiger dan de feestgangers in Brugzavel, al ontbrak er in het rusthuis zeker geen sfeer. Want ook daar werd gezongen en gedanst. (LDO)