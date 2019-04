Bijna geopend Sporthotel op Hotond organiseert festival tijdens de Ronde: "Groot scherm, grote toog: ideaal moment om aandacht te krijgen" Lieke D'hondt

03 april 2019

12u10 0 Kluisbergen De Ronde van Vlaanderen is voor Ronsenaar Pieter Loose dit jaar extra spannend. Hij organiseert op de site van zijn nagelnieuwe Hotond Sporthotel, op de grens tussen Kluisbergen en Ronse, een gratis festival om zijn project in de kijker te zetten. "De Ronde is het ideale moment om kennis te maken met het Sporthotel."

Op de officiële opening is het nog wachten tot het paasweekend, maar Pieter Loose kan de Ronde van Vlaanderen toch niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Zeker niet gezien de locatie, waar de dames één keer en de heren drie keer passeren. "Hier op de Hotond is de koers de voorbije jaren echt losgebarsten", zegt Pieter.

En dus organiseert de eigenaar van het Hotond Sporthotel een festival rond het hotel in aanbouw. "De wielerliefhebbers zullen nog even moeten wachten om het interieur te bezichtigen. De parking en het terras toveren we wel om tot een festivalsite. Rondom het hotel komt een grote toog, we plaatsen een groot scherm, er komen coverbandjes en een grote tribune langs het parcours. We hopen dat een muur van supporters de renners hier zullen ontvangen."

Met het eerste festival aan de Hotondsite wil Pieter meteen de toon zetten voor het Sporthotel. "We willen bewijzen dat grote evenementen ook ecologisch kunnen zijn. We werken daarom bijvoorbeeld met herbruikbare bekers en gezond eten, denk dan aan pasta's in plaats van hamburgers."

Het idee om de site van het Sporthotel een eerste keer te openen tijdens de Ronde van Vlaanderen is economisch gezien een goede keuze. Heel wat potentiële klanten fietsen en wandelen in deze periode rond in de Vlaamse Ardennen en wat extra aandacht kan het project een boost geven. "We hoeven zondag met ons festival geen winst te maken, dat we in de belangstelling staan is het belangrijkste", zegt Pieter. Extra aandacht komt er ongetwijfeld ook op televisie, want de Hotond komt steevast prominent in beeld.