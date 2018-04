Beuken wijken voor meer diversiteit in Kluisbos GEMEENTE EN ANB VELLEN IN TOTAAL 820 BOMEN LIEKE D'HONDT

06 april 2018

02u33 0 Kluisbergen Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) begint nog dit jaar met het vellen van 820 bomen in het Kluisbos. De kap kadert in het beheerplan en moet meer diversiteit in het bos creëren. "Want het Kluisbos is te homogeen", zegt regiobeheerder Xavier Coppens.

Het driehonderd hectare grote Kluisbos bestaat vooral uit beuken, maar dat is met het oog op de diversiteit geen goede zaak. "Dat komt omdat overal in Vlaanderen beuken zijn aangeplant na de twee wereldoorlogen. Hierdoor ontstonden alleen homogene bossen, de bomen in die bossen zijn ook gelijkjarig en nu dus tussen tachtig en honderdtwintig jaar oud", legt Xavier Coppens uit.





Omdat beuken na honderdvijftig jaar in verval gaan, zou dat voor het huidige Kluisbos grote gevolgen kunnen hebben. Om dat te voorkomen, grijpt ANB regelmatig in.





Terugkeer dieren

"We zullen nu ongeveer 820 bomen vellen op een oppervlakte van 37 hectare. Dat zal ongeveer één op de vier bomen zijn in dat gebied. Bezoekers aan het bos gaan dus wel een verschil zien, maar bosbouwkundig is het een lichte uitdunning", aldus Coppens.





Het doel van de uitdunning is om het Kluisbos gevarieerder te maken. De gekapte bomen zullen plaats ruimen voor andere soorten. "Die zullen we voor een deel zelf aanplanten, maar de meeste nieuwe bomen en planten zullen er spontaan komen. De wind en dieren zullen ons daarbij helpen", zegt Coppens. De nieuwe bomen en planten zullen ook andere dieren en insecten met zich meebrengen, soorten die in het Kluisbos verdwenen waren omdat het er bijvoorbeeld niet lichtrijk was. Eerdere ingrepen in het bos leidden al tot de terugkeer van de grote weerschijnvlinder en een grote populatie reeën. Nu verwacht ANB dat onder andere de blauwvleugelsprinkhaan en het boswitje hun weg zullen terugvinden naar Kluisbergen.





Infovergadering

Nog voor het Agentschap begint aan het vellen van de 820 bomen, organiseert het samen met het gemeentebestuur van Kluisbergen een infovergadering. Op 20 juni 2018 kunnen geïnteresseerden meer tekst en uitleg krijgen over het beheer van het bos. "We merken dat er een grote betrokkenheid is bij het Kluisbos. We vinden dan ook dat de mensen recht hebben op meer informatie over het beheer. Op de infovergadering nemen we de tijd om onze beheerkeuzes uit te leggen aan het publiek", besluit Coppens.





In september gaat ANB dan aan de slag om de bomen te vellen. Het bos blijft gedurende die tijd open, maar de delen waar de bomen geveld worden, zullen tijdelijk afgesloten zijn. Waar je wel en niet mag lopen, zal duidelijk aangekondigd worden aan de toegangswegen van het bos.