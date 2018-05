Bestuurder onder invloed rijdt motorrijder aan 11 mei 2018

02u43 0

R. V.S. uit Kluisbergen kreeg van de Oudenaardse politierechter een geldboete van 1.200 euro en 23 dagen rijverbod opgelegd nadat hij met een glas teveel op een motorrijder aanreed in de Stationsstraat.





Pinten

Die kwam daarbij zwaar ten val en moest verschillende operaties ondergaan. Bijna een jaar na de feiten kan hij nog altijd niet terug aan de slag. De beklaagde gaf toe dat hij in een tankstation enkele pinten had gedronken, maar bleef volhouden dat hij de motorrijder niet had zien afkomen. De politierechter achtte hem toch verantwoordelijk voor het ongeval.





(TVR)