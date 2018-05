Bestuur wil quads bannen uit Kluisbos 26 mei 2018

02u37 0 Kluisbergen Als het van het gemeentebestuur van Kluisbergen afhangt, rijden er binnenkort geen quads meer over de openbare weg door het Kluisbos. "Ze zijn storend en maken te veel lawaai", zegt burgemeester Philippe Willequet (Gemeentebelangen).

Het was Jean-Paul Martin (CD&V) die op de jongste gemeenteraad naar voor bracht dat de quads die op de openbare weg in het Kluisbos rijden voor heel wat overlast zorgen.





Ze rijden er volgens het gemeenteraadslid, heel wat recreanten en uitbaters van horecazaken in het bos te snel, te agressief en houden weinig rekening met andere weggebruikers.





Nochtans mogen de quadrijders net als andere voertuigen volgens de huidige verkeerssituatie wel op de openbare weg door het Kluisbos rijden. "Het Kluisbos is het grootste bos in de regio, maar is ook het enige waar gemotoriseerde voertuigen nog mogen rijden", zegt Xavier Coppens van het Agentschap Natuur en Bos (ANB). "Dat zijn niet alleen quads, maar ook moto's, oldtimers, tractoren en gewone wagens. Eigenlijk horen zij niet thuis in het bos. Ze zijn nefast voor de leefbaarheid van de fauna en flora en als ze op het hoogste punt passeren, weerklinkt dat in het hele bos. Het ANB pleit er dan ook voor om alle gemotoriseerde voertuigen te bannen uit het Kluisbos. Om dat te bekomen moeten zowel de gemeente Kluisbergen als Mont de l'Enclus akkoord gaan."





Verbodsborden

Het gemeentebestuur van Kluisbergen wil alvast bekijken hoe ze de lawaaierige en storende quads uit het Kluisbos kunnen weren. "De quads zijn vaak storend en maken veel lawaai, dus kunnen we ze beter verbieden. Het is een optie om verbodsborden te plaatsen waardoor de quads niet meer op de openbare weg in het Kluisbos mogen rijden", zegt burgemeester Willequet. "We zullen ook samenzitten met Mont de l'Enclus om te bespreken hoe we de problematiek samen kunnen aanpakken en we gaan aan ANB vragen om controles uit te voeren."





