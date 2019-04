Beste plekje uitkiezen en tijd doden met een boek: Christel en Mikael wachten op de renners Lieke D'hondt

07 april 2019

12u22 0

Christel en Mikael uit Zweden zitten al van 8.30 uur klaar op wat volgens hen het beste plekje langs de Oude Kwaremont is. “Twee jaar geleden waren we hier ook al, op exact het zelfde plekje”, vertelt Christel. Met een boek in de hand doden ze de tijd. Mikael heeft zijn fototoestel in de aanslag om de renners vast te leggen terwijl ze zich een weg naar boven zwoegen. “We houden van de koers, en dit is één van de mooiste races.”