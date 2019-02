Berchem Bruist schenkt gocart aan vzw De Bolster Lieke D'hondt

03 februari 2019

14u30 0 Kluisbergen De organisatoren van Berchem Bruist hebben een gocart ter waarde van 2.762,87 euro geschonken aan vzw De Bolster uit Kluisbergen. De voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking of een niet-aangeboren hersenletsel kan de gocart goed gebruiken.

Voor het tweede jaar op rij organiseerde Berchem Bruist een gelijknamige kermis in Berchem (Kluisbergen). Ook dit jaar was het evenement een groot succes, waardoor de organisatoren een mooi cadeau konden wegschenken. “We kiezen er bewust voor om een goed doel te steunen met de opbrengst van Berchem Bruist”, zegt Jonas Crement. “Dit jaar schenken we geen geld, maar een cadeau. We hebben aan De Bolster gevraagd waar we hen een plezier mee konden doen en dat was een gocart.” Een toepasselijk cadeau, want de gocartrace is tijdens Berchem Bruist steevast een schot in de roos.