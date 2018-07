Berchem Bruist kent topeditie 09 juli 2018

Inwoners van Berchem (Kluisbergen) hebben voor het tweede jaar op rij kunnen genieten van optredens, een eetfestijn, een gocartrace en het kinderdorp tijdens 'Berchem Bruist'.





"Het was een fantastisch weekend", zegt Jonas Crement van Berchem Bruist. "Vrijdag was er enorm veel volk om naar België tegen Brazilië te kijken. Toen hebben we zelfs een extra toog moeten bijzetten. Ook de gocartrace was met 40 teams een succes. En tot slot waren er meer gasten voor het eetfestijn." De opbrengst gaat net als vorig jaar naar een goed doel. De organisatoren zullen aangepaste fietsen kopen voor vzw De Bolster, een voorziening voor volwassenen met een beperking of niet-aangeboren hersenletsel. "Door het succes van deze editie kunnen we ook nog andere goede doelen steunen. Suggesties zijn daarvoor nog altijd welkom", zegt Crement.





