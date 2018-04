Berchem Bruist barst vroeger los 17 april 2018

De tweede editie van Berchem Bruist krijgt stilaan vorm. De organisatoren laten het gratis kermisweekend op 6, 7 en 8 juli vroeger losbarsten met 'Friday Afterwork'. Vrijdag kan je al vanaf 16 uur terecht in de tent voor een optreden van een lokale band. Op zaterdag is er tijd voor de gocartrace, een optreden van de lokale band 'The Safe Mountains', de U2-tribute band 'U2be', 'Stick in a bottle' en Remastered 2 Dj's. Zondag serveert Berchem Bruist côte à l'os en kan je prijzen winnen met petanque en liggende wip. 's Avonds spelen de 'Kwaremont Brodders' als 'Soulbrothers'. De organisatoren regelden ook een bezoekje van Bumba. De opbrengst van Berchem Bruist gaat ook dit jaar naar een goed doel. (LDO)